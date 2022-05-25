Житель Харківщини більше місяця переховував у власному будинку солдата РФ, видаючи його за сина

Коли молодого загарбника виявили наші правоохоронці, господар помешкання виправдовувався мовляв, допоміг хлопцю дезертирувати з армії рф.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник слідчого управління обласної поліції Сергій Болвінов.

Свого часу 52-річний Сергій Парамонов мешкав у Харкові, а згодом перебрався в Шестакове, що за 30 кілометрів від обласного центру. Село невелике. Тут мешкає понад 600 осіб. Одинокий приїжджий чоловік про себе нічого не розповів односельцям. А коли біля населеного пункту тривали бойові дії, у його домі раптом з’явився 19-річний хлопець. Чоловік говорив сусідам, що то його син. Насправді ж, це був російський солдат Олексій Недайвода.

“Як стверджує затриманий, він народився у Кривому Розі, Переїхав у Крим, який був анексований. Став громадянином рф, в армії служив навідником танку, – розповідає начальник слідчого управління Сергій Болвінов. – Коли вони колонною з 5 танків заїхали на територію України, цей молодий чоловік вирішив не брати участі у “військовій операції”, втік з танку і заховався в місцевого жителя в селищі Шостаково. За його словами, планував після війни поїхати до своєї сім’ї в Україні”.

Сергій Парамонов розповів правоохоронців, що пожалів молодого солдата, котрий начебто не хотів воювати проти України, і прихистив у себе.

“Я переховував його від росіян і чекав, коли прийде СБУ, щоб здати в руки українських силовиків, – розповів на допиті. – Забезпечував Олексія їжею та одягом, Видавав за свого сина, бо якби російські військові дізналися, хто він насправді, то спалили б усе село”.

На запитання, чому не видав окупанта бійцям ЗСУ, які звільнили Шестакове 7 травня, відповів, начебто боявся, що їх обох разом розстріляють.

Однак такі свідчення суперечать розповіді самого затриманого російського солдата. Олексій Недайвода казав слідчим, що його “покровитель”, навіть не натякав про те, щоб здатися українським військовим. У Сергія Парамонова він збирався жити доки не закінчиться війна, а потім перебратися до родичів.

“Чому одразу після деокупації не видав його, які ще дії вчиняв місцевий мешканець надаючи допомогу державі-агресору рф, – буде з’ясовано в ході слідства за статею 111-2 Кримінального кодексу України”, – каже Сергій Болвінов.

Наразі російського окупанта та його пособника затримано. Їм загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі. Якщо ж слідчі доведуть причетність Олексія Недайводи до вбивства українців, то його можуть ув’язнити на довічно. // prykarpattya.com