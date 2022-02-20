Жительница Донецка рассказала о странностях «эвакуации» в Россию

В Донецке ситуация относительно спокойная, однако оккупационные власти сеют панику среди населения и объявляют непонятную эвакуацию граждан в Россию.

Об этом изданию «Новая газета» рассказала жительница неподконтрольного Украине города.

По ее словам, ситуация со «срочной» эвакуацией населения выглядит по-идиотски. Жительница Донецка уверяет, что ночью в оккупированном городе было спокойно, а на следующее утро в новостях она читает о взрывах и обстрелах в некоторых районах.

«За всю ночь я слышала «шум» один раз, как будто у кого-то в машине глушак грохнул. Мы с 2014 года хорошо знаем, что и как «шумит». Сейчас тихо. Выглядываю в окно — все машины стоят на местах, никто никуда не уезжает. Звоню знакомым в другие спальные районы — то же самое, все на месте. По телевизору даже у нас показывают — толпы на пункты эвакуации не идут. Да, едут автобусы, говорят — 10 тысяч человек уже якобы вывезли. Но кто эти люди, зачем они куда-то бегут, я просто не понимаю», — утверждает женщина в общении с журналистами.

Жительница Донецка вспоминает 2014 год, когда шли ожесточенные бои, и отмечает, что тогда граждане действительно старались как можно быстрее выехать из города под звуки выстрелов.

Собеседница также поймала на лжи пропагандистов, которые в эфире показали бабушку с ребенком школьного возраста, которые проживают в Буденновском районе. По ее словам, это одна из самых тихих территорий Донецка с начала войны.

«В 2014-м ничего не долетало, они просто с другой стороны Донецка. Там не слышали даже половины того, что было в 2014-15-м», — продолжила она.

Комментируя «срочную» эвакуацию, жительница не понимает, как оккупационные власти могли выделить гражданам всего четыре часа на сборы. В ходе общения собеседница также вспомнила курьезную ситуацию с метаданными из обращения главаря «ДНР» Дениса Пушилина, которое было загружено в сеть из папки под названием «Бросок мангуста».

По словам женщины, на фоне истерии оккупационные власти также объявили тотальную мобилизацию населения и не выпускают на «пограничных пунктах» мужчин моложе 55 лет.

«…Должны остаться и воевать. А с кем? Кто нападает? Если бы тут свистело, гремело, как было в 2014-2015-м, было бы хоть что-то понятно. Я до вчерашнего дня считала, что сейчас мы в этом маразме еще какое-то время покрутимся, потом прискачет кто-нибудь на белом коне и скажет: «Мы договорились!». Но теперь они хотят вывезти из Донецка 700 тысяч человек. Это весь Донецк. Осталось, видимо, эвакуировать 690 тысяч. Зачем эти люди едут, от чего они бегут — не знаю, среди моих знакомых нет таких, кто бы помчался в эвакуацию. Хотя очередь на границе действительно стоит», — продолжила жительница Донецка.

Отдельно собеседница прокомментировала ситуацию с подрывом автомобиля руководителя «народной милиции ДНР» Дениса Синенкова, которую оккупанты и российские пропагандисты выдали за «диверсию украинских спецслужб». Женщина отметила, что высокопоставленный террорист пользовался этим «УАЗом» только во время «военного парада», и самое транспортное средство взорвали в момент, когда на парковке больше никого не было.

Жительница Донецка также предположила, что в социальных сетях работают специально обученные люди, которые распространяют фейковые сообщения об обстрелах в неподконтрольных городах.

«Я читаю: Петровка — шум. Но где именно шум, что значит «шум» — ни слова. А потом реальные жители Петровки пишут: ничего подобного, все тихо, вот — открыли окно, смотрите, тихо. Транспорт с утра работал, у меня родители ночевали, так они спокойно вернулись домой. Кстати, в эту самую Петровку. Связь вчера вечером у местного сотового оператора действительно легла, так у нас было в Новый год. Сейчас уже все работает. Ну да, в школах занятия с понедельника отменили. Но магазины работают, рынки работают. Лезешь в соцсети — там опять: ой, у нас стреляют, город ходит ходуном. Тут же кто-то отвечает: мы что, в разных Донецках живем? Где стреляют?», — задается женщина вопросом.

Жительница Донецка также в недоумении от информации об «обстреле» насосной станции на Донбассе, из-за которого без воды остались сотни тысяч жителей как подконтрольных Украине территорий, так и оккупированных.

Собеседница обратила внимание о том, что водоснабжение у них в городе пропало еще вечером 18 февраля, а информация о «попадании снаряда» появилась уже 19 февраля.

В конце интервью женщина также прокомментировала информацию о том, что на территории Ростовской области упали «украинские снаряды».

«Я тоже прочитала в новостях, что где-то в километре от границы на Ростовскую область упал снаряд. Украинцы что, идиоты? Зачем им пулять по жилым домам какого-то села на границе с Россией?», — подытожила жительница Донецка, чье имя журналисты изменили в целях безопасности.

«Апостроф»