Жодного Patriot не знищено, усі працюють максимально ефективно – Зеленський

Усі комплекси Patriot працюють та максимально ефективно збивають російські ракети.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російським окупантам не вдалося знищити жодної системи Patriot.

Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, ймовірно, коментуючи нещодавну заяву президента Росії Володимира Путіна про нібито знищення п’ятьох Patriot на Київщині.

“Хто б там в Росії не розказував, нібито наші “Петріоти” знищені, усі вони є, усі вони працюють, усі вони збивають російські ракети. І збивають максимально ефективно. Жодного “Петріота” не знищено”, – наголосив він.

На думку президента, єдине зараз має хвилювати Росію, – це підготовка свого суспільства до того, що росіяни втрачатиме усе те, заради чого знищують майбутнє своєї держави.

“Захоплені території Росія втрачатиме. Нашим крокам із деокупації немає та не буде альтернативи. Наші військові рухаються: позиція за позицією, крок за кроком ідемо вперед”, – підкреслив Зеленський.

Глава держави також нагадав, що цього тижня відбулося чергове засідання “Рамштайн”.

“І головне – це швидкість постачання. Наступного тижня будуть і нові важливі комунікації з партнерами – саме заради нашого руху, саме заради зброї, саме заради того, щоб у наших воїнів було все необхідне”, – додав глава держави.

Президент традиційно подякував українським захисникам та захисницям, які боронять Україну. // УНІАН