Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Подольской районе Киева

Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания.

Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы.

До прихода в The Insider Оксана работала в «Фонде борьбы с коррупцией». После внесения организации в список экстремистских она вынуждена была уехать из России. В качестве корреспондента Оксана поехала в Украину, где успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева. The Insider выражает глубокие соболезнования родным и близким Оксаны.

Мы продолжим освещать войну в Украине, в том числе и такие военные преступления России как неизбирательные обстрелы жилых районов, где гибнут мирные жители и журналисты. // The Insider