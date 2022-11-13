Жителі Херсонщини мають можливість повідомити про колаборантів до ДВБ Нацполіції

Інформацію можна надати цілодобово на спеціальну телефонну лінію 102 або за номером телефону Департаменту внутрішньої безпеки.

Оперативники ДВБ у складі поліцейських сил беруть участь у стабілізаційних заходах на деокупованій території Херсонської області. Метою цих заходів є виявлення й притягнення до відповідальності посібників ворога.

Для встановлення всіх осіб, які інформували окупантів, корегували ворожий вогонь, підтримували агресію держави-терориста, поліцейські ретельно перевіряють всю наявну інформацію.

Національна поліція України закликає громадян повідомляти про відомі їм випадки державної зради або посібників ворога. Повідомити правоохоронців можна за номером спеціальної лінії 102 або за телефоном Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України +380 50 352 7277. Телефонні лінії працюють цілодобово.

Національна поліція України