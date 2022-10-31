Жителів Києва та області попередили про можливу тривалу відсутність електроенергії

У Київському регіоні вводяться екстрені відключення електроенергії, мешканців закликали підготуватися до тривалої відсутності електрики. Про це повідомляє голови Київської ОВА Олексій Кулеба.

“Без світла залишилася частина Київського регіону. Підготуйтесь до тривалої відсутності електрики”, – зазначив він.

Також в регіоні вводяться екстрені аварійні відключення електроенергії, зазначає ZN.ua.

“Усіх, до кого не застосовуються відключення світла, закликаю економно використовувати електроенергію”, – закликав Кулеба.

Водночас ситуація контрольована владою.Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.

Зокрема, усі служби Києва працюють над відновленням електроенергії та водопостачання. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мордриївський

“Спеціальні служби Києва з’ясовують, де є пошкодження, в деяких районах немає світла та води. Але всі служби зараз працюють над відновленням. Потрібно економити всі ці ресурси, які у нас є. Ситуація, яку ми мали 10 жовтня, 17 жовтня і сьогодні, ці загрози є. Потрібно прислухатися до порад фахівців та економити ресурси”, – наголосив представник столичної влади.

Водночас, киян закликали запастися їжею та водою.

“Потрібно запастися їжею, щоб бути готовим, що кілька годин не буде електроенергії чи води”, – сказав заступник голови КМДА.

Нагадаємо, 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України.

Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область).

Українські ПВО збили 44 з щонайменше 50 ракет. Частина влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків.

Відомо, що в Запоріжжі, Харкові та Черкаській області пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.

Також відомо, що ракетних ударів зазнали Дніпровська ГЕС, Дністровська ГЕС і Кременчуцька ГЕС.

У Києві енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання після пошкодження енергооб’єкта, що живить близько 350 тисяч квартир. Також у Києві частково відсутнє водопостачання.