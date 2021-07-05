Злочини «Ізоляції»: Асєєв заявив про блокування роботи «департаменту війни» прокуратури

Журналіст Станіслав Асєєв, який провів у застінках бойовиків так званої «ДНР» 962 дні і був звільнений у рамках обміну у 2019 році, повідомив, що на сьогоднішній день встановлені особисті дані майже всієї адміністрації «Ізоляції», і висловив стурбованість у зв’язку з відстороненням «профільного» прокурора.

У соціальних мережах він пише, що готувався брифінг, на якому збиралися оприлюднити інформацію щодо спецв’язниці, проте його скасували за два дні до запланованої дати. Далі — більше.

«За кілька днів усунули з посади Гюндуза Мамедова, який вів „Ізоляцію“ і десятки інших справ. Щойно мені потелефонували і повідомили, що прокурорів, які роками збирали докази військових злочинів РФ, взагалі можуть вивести за штат. Повністю заблокована і робота МВС за напрямом „Ізоляція“ — без прокуратури неможливі підозри», — пише Асєєв у соцмережах.

Нагадаємо, що журналіста у травні 2017 року захопили у центрі Донецька, кинувши спочатку «на підвали» в будівлі «МГБ», потім перевели до спецв’язниці на території колишнього арт-центру «Ізоляція», призначену для «особливо небезпечних злочинців», де він провів 28 місяців. В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Станіслав Асєєв розповів про час, проведений за гратами, а також про своє бачення майбутнього тимчасово окупованих територій.