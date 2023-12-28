Росіяни обстріляли село на Запоріжжі, є двоє загиблих та поранені

Російські війська з артилерії обстріляли берегову лінію Дніпра в селі Біленьке. Дві людини загинули, ще три отримали поранення.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає Укрінформ.

«Сьогодні об 11:40 рашисти здійснили артилерійський обстріл берегової лінії річки Дніпро в селі Біленьке Запорізького району», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє цивільних чоловіків, ще трьох поранено. Вибуховою хвилею пошкоджено автівку.

Як повідомлялося, вчора ворог вів вогонь по 25 населених пунктах Запорізької області, зафіксований 151 удар.