ЗМІ розповіли, як ховають російських військових (відео)

Десятки тисяч російських військових були ліквідовані в Україні, але РФ намагається приховувати ці втрати.

Спочатку Росія не визнавала їхніх смертей і кидала трупи своїх солдатів в Україні. Потім почала ховати своїх героїв у килимах і коробках з овочів. А тепер взагалі вирішила стерти імена знищених з історії, видаливши сторінки пам’яті.

Журналісти програми «Гроші» розповіли, чому кількість ліквідованих в Україні російських військових ретельно приховується і за що насправді вони гинуть.

На початку повномасштабної війни офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявляв, що російська армія не зазнає втрат в Україні. Але про зворотне свідчиди трупи солдатів РФ по всій Україні. Як свідчать перехоплення розмов окупантів, командування просто не забирало трупи солдатів. Тому українцям доводилося ховати їх в українській землі в траншеях.

«Але ось що дивно: чому матері російських солдатів не били на сполох, що їхні сини не виходять на зв’язок? Відповідь проста: за мовчання їм заплатили», — йдеться у сюжеті.

Зазначається, що йти захищати Батьківщину росіян закликає навіть церква. А тих священиків, які незгодні з тим, що «війна священна», відправляють за ґрати.

Російських солдатів відправляють пачками на війну в Україну, а потім закопують, як худобу. Далі — більше: взагалі приховують імена загиблих, немов цього солдата ніколи не було.

«Однак кількість убитих в Україні зросла настільки, що Путіну довелося визнати частину втрат і, звичайно ж, голосно назвати їх героями і посмертно нагородити орденами», — наголосили «Гроші».

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УНІАН