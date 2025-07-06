Знешкоджено 117 російських БПЛА

У ніч на 6 липня (із 20.30 5 липня) противник атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. та 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське, Чауда – ТОТ Криму.

Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 98 — збито вогневими засобами ураження, 19 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

Повітряна атака триває, нові групи “шахедів” зайшли із північного напрямку!

Генеральний штаб ЗСУ