Окупанти шукають правозахисні організації, щоб вирватися із війни в Україні (аудіо)

Мобілізовані в «ДНР» окупанти шукають правозахисні організації, щоб утекти з війни.

Вони порівнюють службу в російській армії з рабством, називають це порушенням прав людини і готові до дезертирства.

Про це свідчать нові телефоні розмови загарбників, перехоплені СБУ.

«Хоть куда-то обратиться, ну, не знаю, по правам человека, в конце концов. Ё-моё, я что, в плену каком-то или в рабстве? Я не пойму вот это», — розповідає мобілізований житель так званої «ДНР» своїй дружині.

Він просить її пошукати, до кого можна звернутися за допомогою, бо сам – повністю розгублений. «В россию не пожалуешься, потому, что это россия заставила, петушилину (прим. пушилин) не пожалуешься, потому, что он нас подарил или продал россии, Украине – я буду предателем…».

Що ж, даємо підказку для загарбників, які хочуть залишитися живими: телефонуйте за номером 2402 та здавайтеся в полон. Ця «гаряча лінія» спеціально створена для таких випадків. Вам допоможуть.

Працює як для російських, так і для українських номерів.

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СБУ