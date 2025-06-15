Знешкоджено 167 російських повітряних цілей
У ніч на 15 червня (із 20.00 14 червня) противник атакував 194-ма засобами повітряного нападу:
– 183 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф;
– 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 “Кинджал” із повітряного простору Астраханської обл. – рф;
– 1 балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із Курської обл. – рф;
– 4 крилатими ракетами “Іскандер-К” із Ростовської обл. – рф;
– 4 крилатими ракетами “Калібр” із акваторії Чорного моря.
Основний напрямок удару – Полтавщина, місто Кременчук!
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено 167 засобів повітряного нападу противника, 119 збито вогневими засобами, 48 – локаційно втрачені:
– 111 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 48 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
– 2 аеробалістичні Х-47М2 “Кинджал”;
– 3 крилаті ракети “Іскандер-К”;
– 3 крилаті ракети “Калібр”.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської обл., падіння збитих (уламки) у 6 локаціях.
Тримаймо небо!
Разом – до перемоги!