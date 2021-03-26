Замкомандующему Черноморского флота РФ сообщили о подозрении за подстрекательство украинских военных к госизмене

Правоохранители сообщили заместителю командующего Черноморского флота РФ о подозрении в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к совершению государственной измены и пособничестве в ведении агрессивной войны, говорится в сообщении Офиса генпрокурора. Источники издания ZN.UA в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о вице-адмирале Владимире Куликове. На момент совершения преступления у него было звание контр-адмирала.

«Прокурорами Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении контр-адмиралу заместителю командующего Черноморского флота Военно-Морского Флота Вооруженных Сил РФ в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к совершению государственной измены и пособничестве в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины)», — сообщили в ОГП.

Следствие установило, что с 20 по 25 марта 2014 года во время активной фазы оккупации Крыма Куликов открыто подстрекал военных и руководящий состав штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины к совершению государственной измены. В частности, он подстрекал их к переходу на сторону оккупантов в период вооруженного конфликта. При этом российский военный обещал им мгновенное повышение зарплат и карьерный рост, а также угрожал применением военнослужащими ВС РФ физического насилия и оружия.

Кроме того, Куликов проводил «допросы» захваченных украинских офицеров, которые содержались на гауптвахте Черноморского флота РФ, подстрекая их к государственной измене.