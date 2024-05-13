Оновлення даних у військкоматі (ТЦК): чи може навчальний заклад ставити таку вимогу перед абітурієнтами

Новий закон про мобілізацію зобов’язує громадян України протягом 60 днів з дня набрання його чинності уточнити персональні дані в ТЦК.

Разом з тим, вищий навчальний заклад не може вимагати від абітурієнтів оновлення даних у ТЦК і СП, стверджує юристка Олена Насеко.

Але він має право зробити це обов’язковим етапом для вступу на навчання.

«Згідно з чинним законодавством, навчальні заклади дійсно не матимуть права зараховувати на навчання абітурієнтів в разі пред’явлення ними нечинного (застарілого) військово-облікового документа або з застарілими даними в такому документі. Проте, іноді бувають виключення, коли деякі навчальні заклади приймали із застарілими даними під зобов’язання відвідати ТЦК упродовж певного терміну для заміни документа або запису в ньому актуальних даних. Тобто, оновлення персональних даних в ТЦК та СП неминуче», — пояснила вона.

Насенко зауважила, що, відповідно до пункту 34 постанови Кабміну від 30 грудня 2022 року № 1487 про «Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» з метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють:

– перевірку у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа, визначеного у пункті 20 цього Порядку, або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія. Приймання на роботу (навчання), взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки;

– доведення до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу (навчання);

– надсилання у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування із закладу освіти) до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлень про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 4)”.

Окрім того, юристка наголосила, що новий закон про мобілізацію зобов’язує громадян України, в тому числі і студентів, які перебувають або мають перебувати на військовому обліку, протягом 60 днів з дня набрання чинності закону уточнити персональні дані. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»