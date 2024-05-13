Загибель людини через порушення правил безпеки – судитимуть колишніх майстра та працівника виробничого підрозділу «Редутський кар’єр»

Кременчуцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишніх майстра та працівника виробничого підрозділу «Редутський карʼєр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця».

Їм інкримінують порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві особами, які зобов’язані їх дотримувати, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України).

За даними слідства, у липні 2021 року через неналежне виконання посадових обов’язків та вимог законодавства у сфері охорони праці обвинуваченими під час навантажувальних робіт отримав політравму один із працівників підприємства. Наступного дня він помер у лікарні.

Відповідно до висновку судової інженерно-технічної експертизи в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності, невиконання працівниками підприємства функціональних обов’язків, вимог інструкцій з охорони праці є організаційною причиною нещасного випадку з потерпілим та перебувають у причинно-наслідковому зв’язку з його настанням.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося відділом поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури