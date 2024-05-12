На Закарпатті припинили діяльність чергового наркоторговця

Спіробітники Відділення поліції № 2 Мукачівського районного управління поліції викрили злочинну діяльність 33-річного місцевого жителя, який займався розповсюдженням метамфетаміну на території регіону. Зловмисника впіймали «на гарячому», саме після збуту клієнтові забороненої речовини

У ході проведення оперативних заходів поліція викрила підозрюваного у наркоторгівлі. За інформацією співробітників кримінальної поліції було встановлено, що до злочинної діяльності причетний 33-річний житель селища Воловець Мукачівського району. Останній займався збутом метамфетаміну.

Співробітники Відділення поліції № 2 Мукачівського районного управління поліції ініціювали проведення ряду негласних заходів, завдяки яким вдалося встановити час і місце чергової зустрічі фігуранта з клієнтом. За силової підтримки бійців Роти поліції особливого призначення зловмисника затримали «на гарячому», саме тоді, коли він передав наркотичну речовину та отримав грошові кошти взамін.

З місця події поліцейські вилучили всі речові докази.

Підозрюваного у торгівлі наркотиків слідчі затримали у порядку статті 208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

За даним фактом у поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області