На Харківщині вбили вагітну самицю оленя — поліція знайшла ймовірних винуватців

У лісі на Харківщині єгер знайшов тушу вбитої вагітної самиці благородного оленя — невідомі відокремили м’які тканини, а рештки туші залишили на місці. Поліція встановила шістьох ймовірних причетних до злочину.

Про це повідомила пресслужба поліції області.

Так, 21 березня єгер мисливського господарства села П’ятницьке Харківської області повідомив до поліції про факт браконьєрства. Заявник розповів, що знайшов у лісі тушу застреленого оленя.

За адресою, яку вказав єгер, поліцейські виявили вбиту вагітну самицю благородного оленя, яка занесена до Червоної книги України. У тварини були відокремлені м’які тканини, а рештки туші та ембріон залишені на місці.

Правоохоронці встановили трьох людей, які можуть бути причетними до вбивства тварини. Також вони встановили причетність ще трьох громадян до незаконного полювання. Всі шестеро чоловіків віком від 27 до 56 років проживають на території Чугуївського району.

Відтак 12 травня правоохоронці провели низку обшуків за місцем мешкання усіх шістьох людей. Вони вилучили більш як 580 патронів, дві мисливські рушниці, газовий пістолет та 5 газових набоїв, порох.

Також поліцейські знайшли в їхніх будівлях незареєстровану гладкоствольну рушницю та нарізну ґвинтівку без дозволу, 5 одиниць холодної зброї й металевий предмет, схожий на шаблю. Речові докази вони направили на експертизу.

Яка відповідальність?

Правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 248 (незаконне полювання) Кримінального кодексу. Максимальне покарання передбачає до 3 років обмеження волі.

Також поліція розглядає питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. // Громадське