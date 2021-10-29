У вимаганні «відкату» за приймання робіт з ремонту доріг на Луганщині підозрюється начальник відділу міськради

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури начальнику відділу житлово-комунального господарства однієї з міських рад об’єднаної територіальної громади повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав «відкат» у комерційного директора підрядної організації, яка займається ремонтом автомобільних доріг місцевого значення. Розмір неправомірної вигоди складав 10% від загальної суми договору.

Начальник профільного відділу міськради повідомив директору підприємства, що акти виконаних робіт будуть підписані тільки після отримання «винагороди». У разі відмови, під час технагляду виникнуть претензії з приводу якості ремонту та знайдуться проблемні ділянки на дорогах. Крім того, за одержання хабара він обіцяв сприяти у подальшому укладенні договорів підряду на нанесення дорожньої розмітки.

Правоохоронці затримали посадовця у порядку ст. 208 КПК України після одержання 85 тис грн. Ще на 5 тис грн підприємству необхідно було придбати канцелярське приладдя.

Наразі до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу

Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно зі слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області за оперативного супроводу Головного відділу по боротьбі з корупцією й організованою злочинністю ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Луганської обласної прокуратури