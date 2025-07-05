Знешкоджено 292 російські БПЛА

У ніч на 5 липня (із 20.00 4 липня) противник атакував 322-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове – рф.

Основний напрямок удару – Хмельниччина, місто Старокостянтинів!

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 292 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотники інших типів). 157 — збито вогневими засобами ураження, 135 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Генеральний штаб ЗСУ