Знешкоджено 34 російські БПЛА

У ніч на 8 липня (із 00.30 8 липня) противник атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської обл. та 54-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел – рф, Гвардійське – ТОТ Криму.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 34 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та півдні країни. 26 — збито вогневими засобами ураження, 8 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

Генеральний штаб ЗСУ