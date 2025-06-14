Знешкоджено 43 російські БПЛА

У ніч на 14 червня (із 22.00 13 червня) противник атакував 58-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталове, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 23 — збито вогневими засобами ураження, 20 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Генеральний штаб ЗСУ