Знищення окупантами будівлі ОДА у Миколаєві: знайдено тіла 7 загиблих

Вранці 29 березня російські війська обстріляли будівлю ОДА у Миколаєві.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

В пресслужбі ДСНС повідомили, що влучання сталося у дев’ятиповерхову адміністративну будівлю. Відбулося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без горіння.

Для пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 56 осіб та 10 од. техніки.

Станом на 13:30, за даними ДСНС, на місці руйнування деблоковано тіла 7 загиблих осіб та 22 особи постраждало. Підрозділами ДСНС врятовано та вивільнено з під завалів 18 осіб, яких передано бригадам швидкої медичної допомоги. // LB.ua