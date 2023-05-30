Знищено 29 із 31 БпЛА «Shahed», запущених російськими окупантами по Україні

У ніч на 30 травня 2023 року, з 23.30 по 4.30, російські окупаційні війська вкотре атакували Україну іранськими ударними безпілотниками «Shahed-136/131».

Загалом, із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БпЛА.

Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва.

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine