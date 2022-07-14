ЗСУ ліквідували офіцера окупантів, який ображав українців у соцмережах

Окупант поплатився за образи та повернувся в РФ у труні.

Українські воїни ліквідували 27-річного окупанта з Мурома Пічугіна Андрія Михайловича.

Про ліквідацію росіянина повідомив у Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан («Штірліц»).

Загарбник у соцмережах називав українців «хохл*ми» та писав інші образи.

Водночас росЗМІ повідомили, що Пічугін мав дружину, 3-річну доньку і 6-місячного сина. Окупант був старшим лейтенантом Збройних сил РФ, зв’язківцем.

Його успішно «денацифікували» в Україні 6 липня. Пічугіна поховають у Муромському районі Володимирської області. // УНІАН