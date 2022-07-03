Оборонні підприємства Росії відмовляються ремонтувати пошкоджену бойову техніку окупантів

За час російсько-української війни, захисники України знешкодили понад 40 відсотків боєздатних танків, бойових машин піхоти та бронетранспортерів окупаційних частин лише з Південного військового округу рф. Їх відновлення потрібно проводити на спеціальних ремонтних підприємствах.