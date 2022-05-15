ЗСУ на Донбасі відбили 17 атак, нищили живу силу та техніку окупантів
На Донецькому та Луганському напрямках українські військові відбили сьогодні 17 ворожих атак. Бої тривають ще на двох локаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Угруповання об’єднаних сил.
Уздовж всієї лінії фронту російські військові застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію, танки і міномети. Удари наносяться по об’єктах цивільної інфраструктури та житлових кварталах.
Протягом сьогоднішнього дня в Донецькій і Луганській областях окупанти обстріляли 23 населених пункти. Зруйновано та пошкоджено 32 житлових будинки.
За добу Збройні Сили України на цьому напрямку знищили:
- 3 танки;
- 1 артилерійську систему;
- 6 одиниць бойової броньованої техніки;
- 1 автомобіль.
Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 2 вертольоти (Ка-52 і Мі-28) і 5 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти здійснили 5 атак.
Українські захисники в цьому районі знищили:
- особового складу — 84;
- танків — 1;
- БМП — 4;
- вертоліт — 1;
- автотранспортної техніки — 1;
- УВА — 1.
Нагадаємо, в результаті безперервних боїв на Донбасі російські окупанти зазнають великі втрати. В результаті Росія змушена проводити приховану мобілізацію. В армію планують закликати навіть жінок.
Відзначити, Росія вичерпала резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп і змушена відправляти на війну в Україну військових без досвіду.