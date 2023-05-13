ЗСУ «накрили» командний пункт росіян у Кліщіївці під Бахмутом

Санітарні та безповоротні втрати особового складу склали 20 осіб.

Українські війська завдали вогневого ураження по командному пункту росіян у Кліщіївці Бахмутського району. Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (“Штірліц”) розповів у Telegram деталі.

“Замполіт корпуса приїхав підняти всіх в атаку на конях і з шаблями, але прилетів подарунок на командний пункт”, – написав Штефан.

Серед “демобілізованих” – заступник командувача 2АК з МПЗ, полковник “Т”; командир 4 ОМСбр, полковник “М”; начальник штабу 4 ОМСбр полковник “М”.

Крім того, важкі поранення отримав заступник командира 4 ОМСбр полковник “Я”. Але, зазначив Штефан, “надія на “демобілізацію велика”.

Санітарні та безповоротні втрати особового складу склали 20 осіб. Дані щодо знищеної техніки та озброєння уточнюються. // УНІАН