В МВС визначили найбільш забруднені вибухонебезпечними предметами мікрорайони Києва.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

Він зазначив, що загальна площа забруднення вибухонебезпечними предметами становить 300 тис. км2, і уточнив дані про Києва.

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За його словами внаслідок обстрілів російськими військами тепер найбільш забрудненими є Виноградар та Оболонь.

Також Єнін зазначив, що з початку війни на території України сапери знешкодили вже понад 300 вибухонебезпечних предметів та одну авіаційну бомбу, очищено близько 14 га території.

«Ворог залишає після себе безліч неприємних «сюрпризів». Про Київ – Оболонь та Виноградар, за оцінками наших спеціалістів, є найбільш забрудненими районами». // УП

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