В МВС визначили найбільш забруднені вибухонебезпечними предметами мікрорайони Києва.
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.
Він зазначив, що загальна площа забруднення вибухонебезпечними предметами становить 300 тис. км2, і уточнив дані про Києва.
За його словами внаслідок обстрілів російськими військами тепер найбільш забрудненими є Виноградар та Оболонь.
«Ворог залишає після себе безліч неприємних «сюрпризів». Про Київ – Оболонь та Виноградар, за оцінками наших спеціалістів, є найбільш забрудненими районами». // УПTweet