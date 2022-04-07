Вже 18 країн вислали 318 російських дипломатів
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про масове вигнання дипломатів рф з-за кордону. Наразі 18 країн вислали 318 російських дипломатів.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Кулеби.
Йдеться про такі країни:
· Польща;
· Румунія;
· Словенія;
· Греція;
· Португалія;
· Естонія;
· Латвія;
· Чехія;
· Нідерланди;
· Бельгія;
· Ірландія;
· Македонія;
· Люксембург;
· Італія;
· Німеччина;
· Франція;
· Швеція;
· Данія;
· Також вигнали послів з ЄС.Tweet