Вже 18 країн вислали 318 російських дипломатів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про масове вигнання дипломатів рф з-за кордону. Наразі 18 країн вислали 318 російських дипломатів.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Кулеби.

Йдеться про такі країни:

· Польща;

· Румунія;

· Словенія;

· Греція;

· Португалія;

· Естонія;

· Латвія;

· Чехія;

· Нідерланди;

· Бельгія;

· Ірландія;

· Македонія;

· Люксембург;

· Італія;

· Німеччина;

· Франція;

· Швеція;

· Данія;

· Також вигнали послів з ЄС.