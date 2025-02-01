Унаслідок нічної російської атаки загинули шестеро людей

Двоє мирних жителів загинули на Сумщині, у Полтаві РФ забрала життя у трьох людей, у Харкові загинула одна людина.

Уночі та вранці 1 лютого Росія здійснила чергову комбіновану атаку по українських містах, застосувавши ракети, ударні дрони, авіабомби. Через російський терор шестеро людей загинули.