У ЗСУ підтвердили новий ракетний удар росії по Франківщині

Окупанти заявили, що завдали ударів по підземному складу ракет та авіаційних боєприпасів у Делятин Івано-Франківської області гіперзвуковими ракетами комплексу «Кинжал».

У ЗСУ підтвердили сам факт удару у коментарі ЗМІ, але поки не назвали тип ракет.

«Справді ворог завдав удару по наших складах зберігання, які вже були вказані. Тип ракети буде ще встановлений. У нас є пошкодження, руйнування. Була детонація боєприпасів. Постраждалі уточнюються», — заявив спікер Командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки