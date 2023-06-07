ЗСУ перейшли в наступ на Бахмутському напрямку, – Міноборони України

За минулу добу українські військові просунулися на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Епіцентром бойових дій залишається схід. На Бахмутському напрямку наші війська перейшли з оборони в наступ. За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту.

“Вагнерівці” залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія РФ, задіює десантно-штурмові загони.

Заступниця міністра зауважила, що так довго тримати оборону Бахмутського напрямку та зараз на ньому наступати вдається в тому числі завдяки зазделегідь підготовленим укріпленням. Вся місцевість довкола – це фактично укріпрайон. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально.

Нагадаємо, раніше сьогодні командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що противник втрачає позиції під Бахмутом. Сили оборони продовжують рух уперед на флангах. // LB.ua