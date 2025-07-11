Вночі атаковано російський Луховицький завод, який виробляє винищувачі МіГ

Завод бере участь у розробці нових зразків бойової авіації.

У ніч проти 11 липня дрони атакували Підмосков’я. Під ударом опинився Луховицький авіаційний завод, який спеціалізується на виробництві та модернізації винищувачів типу МіГ-29, МіГ-31 та їх модифікацій. Про це повідомив директор Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, передає «Главком».

За словами Коваленка, підприємство бере участь у розробці нових зразків бойової авіації, зокрема проєктів «перспективного фронтового винищувача» на базі платформи МіГ. Також задіяний в циклі модернізації БпЛА «Герань», «Шахед».

Нагадаємо, у п’ятницю, 11 липня, російські міста Тула та Дубна, що в Підмосков’ї, зазнали атаки безпілотників. За попередньою інформацією, дрони були націлені на ключові оборонні підприємства, включаючи конструкторське бюро, авіаційний завод та підприємство з розробки БПЛА.

Як зазначають у соцемережах, у місті Тула декілька безпілотників ймовірно були націлені на Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка А. Шипунова. Це підприємство спеціалізується на виготовленні зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРГК) та є важливою складовою протиповітряної оборони.