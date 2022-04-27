Українські бійці знищили російського розвідника «Путіна»

Збройні сили України знищили розвідника російських окупантів на псевдо «Путін».

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
​ЗСУ знищили російського розвідника на псевдо "Путін"

Фото: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ

Справжнє ім’я загарбника — Володимир Гуцов.

«Погано що не справжнього (Путіна — Ред.). Але і до нього руки дійдуть», — наголосили в управлінні.

LB.ua

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