Європарламент схвалив план збільшення поставок боєприпасів Україні

Депутати Європарламенту сьогодні схвалили плани щодо збільшення кількості боєприпасів для України.

Про це повідомили у четвер у євроінституції, пише УНН.

“У четвер Європарламент ухвалив плани щодо збільшення виробництва боєприпасів та ракет у ЄС для вирішення проблеми дефіциту. Згідно з текстом, узгодженим із Радою ЄС минулого тижня, акт про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) спрямований на прискорення доставки боєприпасів та ракет в Україну та на допомогу державам-членам поповнити їхні арсенали”, – ідеться у повідомленні.

Як вказано, з передбаченими цільовими заходами, зокрема фінансуванням обсягом 500 млн євро, ASAP спрямований на “нарощування виробничих потужностей ЄС для вирішення поточної нестачі оборонної продукції, зокрема артилерійських боєприпасів, ракет та їх компонентів”.

Під час переговорів із Радою ЄС, як вказано, депутати Європарламенту забезпечили отримання фінансування різноманітнішого кола проектів, а також те, що малі та середні підприємства (МСП) матимуть право на більш високу ставку фінансування.

“Євродепутати також наполягли, щоб забезпечити, аби країни ЄС забезпечували Україну боєприпасами, які фінансуються згідно з цим законодавством, без експортних обмежень”, – вказали у Європарламенті.

Акт був ухвалений 505 голосами, з 56 “проти” та при 21 тих, хто утримався. “Тепер він також має бути схвалений Радою ЄС, щоб стати законом”, – вказали в євроінституції.

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У березні повідомлялося, що Європейський Союз може виділити 500 мільйонів євро для виробництва боєприпасів калібру 155 мм для подальшої передачі їх Україні.