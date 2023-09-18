ЗСУ пробили лінію оборони росіян біля Бахмута

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявляє, що українські війська пробили лінію оборони російських окупантів біля Бахмута.

Як повідомляється у Telegram-каналі Military media center, Сирський зауважив, що загальна обстановка на Східному напрямку залишається складною. Ворог там не полишає своїх намірів щодо поновлення наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямках, до яких здійснює активну підготовку.

“Продовжуються запеклі бої в районі Бахмута. Після втрати на минулому тижні населених пунктів Андріївки та Кліщіївки, ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, безуспішно намагаючись повернути втрачені позиції”, – зазначив команадувач.

Він пояснив, що ці, невеликі, на перший погляд, населені пункти, були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута до Горлівки.

“У результаті успішних дій наших військ була пробита лінія оборони ворога, яку він намагався закрити, кидаючи в бій всі наявні резерви”, – заявив Сирський.

Крім того, він повідомив, що у боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні з найбільш підготовлених і найкращих частин ворога – 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади.

“Звичайно, ми продовжуємо рух вперед. Це лише ще один черговий крок на шляху до повного звільнення наших територій. Для організації виконання наших завдань провів робочу зустріч з командирами бригад, які зараз знаходяться в цьому районі”, – зауважив командувач.

У ході роботи, додав він, було заслухано висновки з оцінки обстановки, визначено низку проблемних питань, більшість з яких було вирішено на місці, уточнено завдання на подальші дії.

Крім того, як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Сирського, він подякував військовослужбовцям за “впевнене просування та звільнення Кліщіївки й Андріївки від окупантів”.

“На передовій разом з нашими воїнами, які тримають оборону та продовжують рух вперед… 80-та ОДШБр, 26-та АБр, 45-та ОАБр, 19-та ракетна бригада, 13-й окремий десантно-штурмовий батальйон, 95-та ОДШБр, 3-тя ОШБр, Об‘єднана штурмова бригада Нацполіції “Лють” та інші воїни – велика честь потиснути вам руки”, – зазначив Сирський.

Він також повідомив, що нагородив військових за мужність та героїзм проявлені в боях. “Йдемо вперед! Слава Україні”, – наголосив командувач.

У відеозаписі, який опубліковано в цьому дописі, Сирський зазначає: “Сьогодні ми можемо відзначити черговий крок в нашій справі звільнення України: той населений пункт, тобто Кліщівка, за який декілька місяців йшла боротьба, взятий нами під контроль”. // УНІАН