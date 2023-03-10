ЗСУ розгромили російську ДРГ на островах біля Херсона

Українські бійці знищили сім човнів окупантів.

Українські Сили оборони попередили чергову спробу росіян висадити диверсійно-розвідувальну групу на острови біля Херсона.

Внаслідок операції було знищено сім російських човнів, розповіла начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан І рангу Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону. За її словами, ці острови залишаються “сірою зоною”.

“Ми знищили їхній налаштований флот із семи човнів. Противник обладнав їх навісними моторами, облаштував кулеметами, укріпив борти й намагався таким чином дістатися до островів. Ця їхня “акція” була невдалою, адже за три дні човни та особовий склад у кількості приблизно 20 осіб знищені”, – розповіла Гуменюк.

Вона відзначила, що російські загарбники постійно намагається висадити там свої диверсійно-розвідувальні групи, однак безуспішно. // УНІАН