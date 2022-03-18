ЗСУ рознесли розрахунок росіян (відео)
Окупанти знову зазнали втрат у техніці.
5 резервний батальйон 28 омбр імені Лицарів Зимового Походу показав на відео знищення техніки окупантів в Україні.
Про це йдеться у повідомленні бригади у Facebook.
«На відео знищення розрахунку окупантів. Емоції наших військових зашкалюють», — йдеться в описі до ролика.
Раніше 18 березня Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати окупантів у техніці та живій силі. Відомо про понад 14 тис. ліквідованих в Україні російських солдатів. // УНІАНTweet