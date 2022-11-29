Оголошено підозру шістьом російським окупантам-мародерам

У березні 2022 року, перебуваючи у селі Богданівка, окупанти жорстоко поводилися з цивільним населенням, застосовуючи силу та погрожуючи зброєю, розграбували їх майно та вивезли цінності.

Слідчі Головного слідчого управління та поліцейські Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами, Національної поліції України, які здійснюють оперативне супроводження розслідування, зібрали докази причетності до воєнних злочинів на Київщині ще шістьох російських військових.

Це четверо військовослужбовців військової частини 89547 239 гвардійського танкового полку 90 танкової дивізії центрального військового округу та двоє військовослужбовців військової частини 45863 30-ї окремої мотострілецької бригади тактичного з’єднання сухопутних військ рф 2-ї гвардійської армії центрального військового округу.

В ході слідства встановлено, що російські окупанти вдиралися до помешкань людей та, залякуючи власників розправою, виносили все, що мало цінність – від побутової техніки, гаджетів, ювелірних виробів до білизни та предметів гігієни. Як правило, забирали гроші, продукти харчування, алкоголь, парфуми.

росіяни не погребували навіть електричними зубними щітками.

Увірвавшись до одного із будинків села, російський військовослужбовець вчинив стрілянину в кімнаті та прикладом автомата побив власника помешкання, а потім відібрав 400 гривень.

Наприкінці березня 2022 року, відступаючи, воєнні злочинці вивезли награбоване на територію росії.

Нацполіція зібрала докази причетності шістьох російських військовослужбовців, їм повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає до 12-ти років ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.

Документування воєнних злочинів армії рф на деокупованих територіях України триває.

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Управління комунікації Національної поліції України