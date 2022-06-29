ЗСУ точними ударами М777 пройшлися по всьому штабу окупантів (відео)

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Коригування вогню проходить за допомогою дрона Mavic 3.

Українські захисники випустили ряд залпів з американської САУ М777 по ворожому штабу з технікою.

Росія несе великі втрати в боях з ЗСУ / фото facebook.com/CinCAFU

Росія несе великі втрати в боях з ЗСУ / фото facebook.com/CinCAFU

Коригування вогню проходить за допомогою дрона Mavic 3.

На кадрах, знятих військовими, видно, як бійці завдають кілька точних ударів по приміщеннях з окупантами та військовою технікою.

Після перших ударів група російських військових встигла вибігти зі штабу, але українська артилерія їх наздогнала.

УНІАН

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