ЗСУ точними ударами М777 пройшлися по всьому штабу окупантів (відео)
Коригування вогню проходить за допомогою дрона Mavic 3.
Українські захисники випустили ряд залпів з американської САУ М777 по ворожому штабу з технікою.
Коригування вогню проходить за допомогою дрона Mavic 3.
На кадрах, знятих військовими, видно, як бійці завдають кілька точних ударів по приміщеннях з окупантами та військовою технікою.
Після перших ударів група російських військових встигла вибігти зі штабу, але українська артилерія їх наздогнала.Tweet