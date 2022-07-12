ЗСУ вдарили по штабу окупантів у Кадіївці

Українські військові вдарили по штабу російських загарбників у тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Про це інформує УНН.

«Гастролі продовжуються. Щоправда є приємна новина. Музичний гурт поповнився новою солісткою. Прямо зараз оновлений музичний джаз-бенд Дядечко Ленд-Ліз, Бавовна і нова солістка Селітра дають концерт оркам в Кадіївці, у приміщенні штабу орків, а також на стоянці техніки навколо нього. Як завжди, вечірка супроводжується фаєр-шоу», – ідеться у повідомленні.