ЗСУ відтіснили окупантів від двох населених пунктів біля Сєвєродонецька

Ворог зазнав втрат і відійшов.

Збройні сили України змусили російські війська відійти від двох населених пунктів на Сєвєродонецькому напрямку.

Про це 3 червня повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

За його словами, українські війська звели нанівець спроби російських окупантів захопити селища Метьолкіно та Білогорівка.

«Ворог зазнав втрат і відійшов. Станом на ранок противник за підтримки авіації веде штурмові дії в житлових кварталах центральної частини міста Сєверодонецька. При цьому також зазнає втрат. Наразі активні бої продовжуються», – сказав Мотузяник.

Він також повідомив, що на Бахмутському напрямку ЗСУ запобігають спробам противника відтіснити українські війська з позицій і створити умови для подальшого наступу. // LB.ua