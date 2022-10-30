ООН, Київ та Анкара повідомили Росії, що у понеділок Чорним морем продовжать рух 14 торгівельних кораблів

Координаційний центр повідомив, що Київ, Анкара та ООН узгодили рух 14 суден у Чорному морі у понеділок у рамках “чорноморської ініціативи”, Росію повідомили.

Про це інформує кореспондентка Голосу Америки в ООН Маргарет Бешер, передає УНН.

Зернова угода – як вивозитимуть українське зерно з портів, навіщо Україні та світу угода » Слово і Діло

Росія продовжує тимчасове призупинення участі в зернових угодах, але обговорюватиме “нагальні питання” з ООН і Туреччиною. Жодне судно в неділю не рухалося морським гуманітарним коридором. Перевірки тривали.

“ООН, Туреччина та Україна погодили план руху 14 кораблів на понеділок і повідомили Росію “відповідно до встановлених процедур СКК”, — йдеться у повідомленні.

21 судно очікує використання коридору, включаючи зафрахтоване WFP судно з 30 тисячами метричних тонн пшениці, призначених для Африканського Рогу.

Раніше у РФ заявили, що припиняють участь у “зерновій угоді”. Винними у “теракті” рашисти назвали Київ та фахівців Великої Британії.

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