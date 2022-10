ООН, Київ та Анкара повідомили Росії, що у понеділок Чорним морем продовжать рух 14 торгівельних кораблів

Координаційний центр повідомив, що Київ, Анкара та ООН узгодили рух 14 суден у Чорному морі у понеділок у рамках “чорноморської ініціативи”, Росію повідомили.

Про це інформує кореспондентка Голосу Америки в ООН Маргарет Бешер, передає УНН.

Росія продовжує тимчасове призупинення участі в зернових угодах, але обговорюватиме “нагальні питання” з ООН і Туреччиною. Жодне судно в неділю не рухалося морським гуманітарним коридором. Перевірки тривали.

“ООН, Туреччина та Україна погодили план руху 14 кораблів на понеділок і повідомили Росію “відповідно до встановлених процедур СКК”, — йдеться у повідомленні.

21 судно очікує використання коридору, включаючи зафрахтоване WFP судно з 30 тисячами метричних тонн пшениці, призначених для Африканського Рогу.

#UN, #Turkey & #Ukraine agreed a movement plan for 14 ships in/out for Monday & informed #Russia “in accordance with JCC established procedures.”

21 ships waiting to use corridor, including a @WFP chartered ship with 30K metric tons of wheat intended for Horn of Africa. (2/2)

— Margaret Besheer (@mbesheer) October 30, 2022