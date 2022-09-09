ЗСУ вже на околицях окупованого Куп’янська

Підрозділи Збройних Сил України вийшли на околиці міста Куп’янська Харківської області. Про це свідчить фото, яке опублікували бійці одного з підрозділів ЗСУ.

Як зазначили у Генштабі ЗСУ, сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. Завдяки вмілим і злагодженим діям Збройні Сили України, за підтримки місцевого населення, просунулися майже на 50 км за 3 дні. За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат.

Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське. Особовий склад окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію РФ. Так, протягом доби, відзначено понад 15 таких випадків.

За даними командування, російська армія втратила близько 650 військових за попередню добу, відтак загальні втрати особового складу перевищили 51 900 військових.

Вчора українські військові у центрі звільненої Балаклії вже встановили прапор України.

Українські війська, ймовірно, звільнять Куп’янськ на Харківщині протягом наступних 72 годин, що серйозно погіршить російські лінії зв’язку з Ізюмом. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 8 вересня.

За даними ISW, втрата Куп’янська та інших тилових районів перешкоджатиме зусиллям Росії щодо підтримки наступальних та оборонних операцій.