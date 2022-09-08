У центрі звільненої Балаклії вже встановлено прапор України

У центрі звільненої Балаклії вже встановлено прапор України.

Збройні сили України звільнили на Харківщині місто Балаклія. Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

 

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