ЗСУ за добу ліквідували 107 окупантів, 19 танків та ударний вертоліт
Втрати армії Росії щодня збільшуються
ахисники України продовжують завдавати шкоди окупаційній армії Російської Федерації, яку їх президент Володимир Путін збирається й надалі бездумно використовувати як так зване «гарматне м’ясо». 7 травня на східному напрямку окупанти втратили понад сотню своїх солдатів та 19 танків.
Про це повідомляє командування угруповання Об’єднаних сил.
Військова статистика
Повідомляється, що 7 травня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога.
«Завдяки вмілим діям і майстерності наших воїнів завдали шкоди російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 19 танків, 20 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальні броньовані автомобілі, одну одиницю спеціальної інженерної техніки та 6 автомобілів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий ударний вертоліт Мі-28Н та шість безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10», – йдеться в офіційному зведенні.
Оперативне командування «Схід» повідомило, що українські воїни протягом 7 травня ліквідували 107 російських окупантів, 8 їхніх танків, 1 БТР, 11 БМП і два безпілотники. // «Сьогодні»Tweet