Українські війська збили два російські винищувачі над Чорним морем
Українські зенітники збили ще два російські винищувачі. Літаки противника намагалися атакувати населений пункт в Одеській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.
«Сьогодні, о 5 ранку, на півдні країни два російські винищувачі Су-30СМ відправили слідом за російським кораблем. Пара винищувачів окупантів намагалася атакувати одне з селищ в Одеській області», — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що літаки збив зентіно-ракетний підрозділ. Пілоти катапультувалися і впали в Чорне море.
Нагадаємо, за минулу добу українські засоби протиповітряної оборони знищили три літаки, один вертоліт, кілька безпілотників і крилатих ракет противника.