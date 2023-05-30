У «великій» Росії багато дірок: рашисти пояснюють атаку дронів на Москву

У російській Держдумі спробували пояснити, чому цього ранку сталася масована атака дронів на Москву. Там заявили, що Росія “велика країна”, а тому “лазівки” в обході ППО завжди знайдуться.

Про це заявив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, передає РБК-Україна з посиланням на пропагандистські росЗМІ.

“Це стало можливим, тому що у нас дуже велика країна і завжди знайдеться лазівка, де безпілотник може пролетіти, обходячи райони розташування засобів протиповітряної оборони”, – заявив Картаполов, коментуючи атаку безпілотників на Москву.

За його словами, нібито “дрони не вразили жоден військовий чи державний об’єкт” і не завдали “серйозних” пошкоджень житловим будинкам.

Представник Держдуми назвав сьогоднішні події так званою “інформаційною атакою”.

“Вона розрахована на те, що зараз підніметься хвиля паніки, почнуть цю справу мусолити. Нам головне цього не допустити. Це акт залякування, спрямований на мирне населення”, – додав Картаполов.

Росіян закликають “усвідомити нову реальність”

Не менш цікавою виявилася і реакція ще одного російського чиновника. Голова ІТ-комітету Держдуми Олександр Хінштейн заявив, що відбита атака безпілотників на Москву – це “нова реальність, яку належить усвідомити”.

За його словами, в Росії треба “кардинально посилити заходи оборони та безпеки”, особливо щодо протидії безпілотників, а також “приймати нарешті необхідні закони”.

Атака дронів на Москву

Нагадаємо, у Москві сьогодні вранці заявили про масовану атаку дронів. БПЛА врізалися в багатоповерхівки столиці РФ, а також літали Підмосков’ям.

Після чого стало відомо про пошкодження трьох будинків у Москві, там проводилася евакуація. У Міноборони РФ звітують, що всього було залучено в атаці нібито 8 БПЛА, але росЗМІ пишуть про понад три десятки.