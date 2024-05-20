Екслужбовця ДСНС з Луганщини засуджено до 14 років позбавлення волі за колабораційну діяльність

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури у порядку спеціального судового розгляду визнано винним старшого лейтенанта служби цивільного захисту, колишнього начальника караулу державної пожежно-рятувальної частини державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС у Луганській області у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Вироком суду його засуджено до 14 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 14 років та з позбавленням спеціального звання.

За даними слідства, чоловік, порушуючи присягу працівника служби цивільного захисту, добровільно погодився на пропозицію представників окупаційної адміністрації рф та незаконних збройних формувань так званої «лнр» зайняти адміністративну псевдопосаду «заместителя начальника государственной пожарно-спасательной части (г. Старобельск) Министерства чрезвычайных ситуаций луганской народной республики».

Перебуваючи на вказаній псевдопосаді, обвинувачений створював умови для функціонування незаконного правоохоронного органу з правозастосовними функціями, забезпечуючи таким чином становлення і зміцнення окупаційної влади держави-агресора та так званої «лнр» на тимчасово окупованій території Україні.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими П’ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури