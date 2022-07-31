ЗСУ за допомогою гаубиці М777 знищили дві САУ “Акация” росіян у селі Нескучне на Харківщині

2С3 “Акация” військових Росії розташована у селі Тернова на Харківщині. Липень 2022. Кадр з відео 92-ї бригади ЗСУ

У Харківській області українські артилеристи уразили самохідні артилерійські установки російських військових. Операцію провели артилеристи та розвідники 92-ї окремої механізованої бригади, 40-ї окремої артилерійської бригади з бійцями підрозділу “Бешкетники Сірка”.

Знищені дві САУ 2С3 «Акация» російських військових на Харківщині. Липень 2022. Україна. Кадр з відео 92-ї бригади

Знищені дві САУ 2С3 «Акация» російських військових на Харківщині. Липень 2022. Україна. Кадр з відео 92-ї бригади

Спочатку українські розвідники виявили позиції 152-мм самохідних гаубиць 2С3 “Акация” росіян. Після виявлення позиції, по окупантах почали працювати 155-мм причіпні гаубиці M777, повідомляє портал Мілітарний.

Корегував вогонь українських гаубиць безпілотний літальний апарат.

У ході артилерійського вогню було знищено дві самохідні гаубиці окупантів, одна з них намагалася вести вогонь у відповідь.

Нескучне на неофіційній мапі бойових дій станом на 28 липня 2022 року

Нескучне на неофіційній мапі бойових дій станом на 28 липня 2022 року

Встановлено, що російські військові розмістили цю артилерійську позицію прямо у населеному пункті Нескучне.

Село Нескучне знаходиться на березі річки Муром (в основному на правому березі), вище за течією на відстані 1 км розташоване село Зелене, нижче за течією на відстані 3,5 км розташоване село Веселе.

Місце розташування артилерійських позицій російських військових у селі НескучнеНескучне на неофіційній мапі бойових дій станом на 28 липня 2022 року

Радянські САУ 2С3 “Акация” призначені для придушення і знищення живої сили, артилерійських і мінометних батарей, ракетних установок, танків, вогневих засобів, пунктів управління і тактичних засобів ядерного нападу.

Основне озброєння — 152-мм гаубиця Д-22.

Максимальна дальність стрільби осколково-фугасним снарядом становить 18 500 м, при стрільбі активно-реактивним снарядом вона зростає до 24 000 м.

155-мм гаубиця M777 Збройних Сил України мають максимальну дальність звичайними снарядами 24 700 м.

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