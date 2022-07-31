ЗСУ за допомогою гаубиці М777 знищили дві САУ “Акация” росіян у селі Нескучне на Харківщині

У Харківській області українські артилеристи уразили самохідні артилерійські установки російських військових. Операцію провели артилеристи та розвідники 92-ї окремої механізованої бригади, 40-ї окремої артилерійської бригади з бійцями підрозділу “Бешкетники Сірка”.

Спочатку українські розвідники виявили позиції 152-мм самохідних гаубиць 2С3 “Акация” росіян. Після виявлення позиції, по окупантах почали працювати 155-мм причіпні гаубиці M777, повідомляє портал Мілітарний.

Корегував вогонь українських гаубиць безпілотний літальний апарат.

У ході артилерійського вогню було знищено дві самохідні гаубиці окупантів, одна з них намагалася вести вогонь у відповідь.

Встановлено, що російські військові розмістили цю артилерійську позицію прямо у населеному пункті Нескучне.

Село Нескучне знаходиться на березі річки Муром (в основному на правому березі), вище за течією на відстані 1 км розташоване село Зелене, нижче за течією на відстані 3,5 км розташоване село Веселе.

Місце розташування артилерійських позицій російських військових у селі Нескучне Нескучне на неофіційній мапі бойових дій станом на 28 липня 2022 року

Радянські САУ 2С3 “Акация” призначені для придушення і знищення живої сили, артилерійських і мінометних батарей, ракетних установок, танків, вогневих засобів, пунктів управління і тактичних засобів ядерного нападу.

Основне озброєння — 152-мм гаубиця Д-22.

Максимальна дальність стрільби осколково-фугасним снарядом становить 18 500 м, при стрільбі активно-реактивним снарядом вона зростає до 24 000 м.

155-мм гаубиця M777 Збройних Сил України мають максимальну дальність звичайними снарядами 24 700 м.